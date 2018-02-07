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"الأوقاف": تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن

الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:33 م
الأوقاف: تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن
وزارة الأوقاف - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
قالت وزارة الأوقاف، إنها أعدت خطتها المالية للعام المالي الحالي 2018 /2019م وبنتها على عدة محاور تهدف في جملتها إلى تعظيم الموارد الذاتية التي حققت معدلات نمو متميزة خلال العام 2017/ 2018م، مع ترشيد الإنفاق من خلال ربط أي إثابات أو حوافز بالتميز الحقيقي والعمل والإنتاج وعدم صرف أية حوافز إلا من خلال لجنة قيادية مختصة في كل من الوزارة والجهات التابعة لها.

وأوضحت أن إسهام الوزارة من مواردها الذاتية في خطة العام المالي 2017 /2018م ما يزيد على 783مليون جنيه منها 282 مليون جنيه لتحسين دخل الأئمة متمثلة في استمرار صرف بدل صعود المنبر كاملاً، وصرف إعانة العلماء وتحسين دخلهم وبدل الاطلاع ، حيث يتم تمويل 25% من بدل صعود المنبر، وبدل إعانة العلماء كاملاً وبدل التحسين كاملاً وبدل الاطلاع كاملاً من الموارد الذاتية للوزارة.

وأشارت إلى أنه في إطار الدور الاجتماعي للوزارة في خدمة المجتمع تم تخصيص 315 مليون جنيه لأعمال البر والقرض الحسن ، منها 240 مليون جنيه لأعمال البر، و75مليون جنيه للقرض الحسن بدون أية فوائد أو مصاريف إدارية.
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