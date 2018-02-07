البورصة الأمريكية تفتح منخفضة بفعل مخاوف رسوم التجارة

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة نحو نصف بالمئة يوم الاثنين في استهلال قاتم للنصف الثاني من 2018 نظرا للمخاوف المتصاعدة من حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.



