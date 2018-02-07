البورصة الأمريكية تفتح منخفضة بفعل مخاوف رسوم التجارة
الإثنين 02/يوليه/2018 - 04:31 م
وكالات
فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة نحو نصف بالمئة يوم الاثنين في استهلال قاتم للنصف الثاني من 2018 نظرا للمخاوف المتصاعدة من حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 109.88 نقطة بما يعادل 0.45 بالمئة ليفتح عند 24161.53 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 13.42 نقطة أو 0.49 بالمئة مسجلا 2704.95 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 58.41 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 7451.90 نقطة.