جامعة المنصورة تعلن عن مواعيد اختبارات فنون جميلة

صرح الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب أن غدا الثلاثاء أول أيام اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة " فنون – عمارة "، التربية الرياضية، التربية النوعية للعام الجامعى 2018 -2019، والتى تستمر حتى 22 يوليو الجارى.



وأشار الدكتور وليد الطنطاوى مدير مكتب التنسيق أن الطالب يمكنه ان يقوم بتسجيل اختبارات القدرات للطلاب وتحديد موعد اداء الاختبارات الكترونيا عن طريق موقع مكتب التنسيق الالكترونى على شبكة الانترنت من خلال الموقع الالكترونى لتنسيق الجامعات على الرابط التالى: WWW.tansik.egypt.gov.eg



وأشار "الطنطاوى" إلى إمكانية تسجيل الطلاب عبر الموقع الرسمىو يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه، ثم يقوم بطباعة ايصال التسجيل ويتوجه به الى الكلية قبل الموعد المقرر له الاختبار فيه بيوم على الاقل.



و أكد البيان إمكانية تسجيل إختبارات القدرات للتسجيل بفروع مكتب التنسيق من خلال الأماكن التالية مركز الخدمات الالكترونية بالمدن الجامعية للطالبات بشارع جيهان (المركز الرئيسى للتنسيق بالجامعة ) معمل كلية التربية، معمل كلية الصيدلة، قاعة بمركز الحساب العلمى، معمل بكلية التربية النوعية ميت غمر، معمل بكلية التربية النوعية بمنية النصر.



وأوضح البيان المستندات المطلوب تقديمها ورسوم الإختبارات، والتى تشمل ايصال التسجيل، رقم جلوس الثانوية العامة وصورة منه،صورة الرقم القومى أو صورة شهادة الميلاد، عدد 2 صورة شخصية، الرسوم المقررة من المجلس الاعلى للجامعات لاجراء الاختبار وقيمتها 350 جنيها.



وتضمن البيان المحافظات المقرر لطلابها اجراء الاختبارات فى كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة " الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء - السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية".