قائد المكسيك يدون رقما تاريخيا بالمونديال

دون رافائيل ماركيز قائد المنتخب المكسيكي رقماً مميزاً خلال مشاركته اليوم أمام البرازيل في دور الـ16 بمونديال روسيا 2018.





ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن رافائيل ماركيز قائد المنتخب المكسيكي، أصبح أكبر لاعب ميداني يشارك في كأس العالم خلال مرحلة خروج المغلوب وذلك منذ مشاركة الإنجليزي ستانلي ماثيوز ضد أوروجواي في 1954.





واشار الموقع إلي أن رافائيل ماركيز دخل مباراة اليوم بـ39 عاماً و 139 يوماً، فيما شارك ستانلي ماثيوز مع المنتخب الإنجليزي وهو في عمر الـ39 عاماً و145 يوماً.