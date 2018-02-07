غدًا.. غلق محطة مترو المرج الجديدة لمدة 5 أشهر

تفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، اليوم الإثنين، الوضع النهائي قبل غلق محطة المرج الجديدة اعتبارًا من غدًا الثلاثاء.





وقال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، إن المهندس علي الفضالي والمهندس خالد صبره، قاموا بتشكيل عدد ٨ لجان للتواجد المستمر بمحطة المرج القديمة ورصيف المرج المؤقتة، وذلك لتسهيل حركة الركاب أثناء فترة غلق محطة المرج الجديدة لمدة ٥ أشهر.





ومن جانب أخر قامت شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بتكثيف التواجد الأمني داخل محطات المرج لمتابعة الحالة الأمنية، وقامت شرطة النقل والمواصلات برفع حاله التأهب القصوى لمواجهه كافة صور الخروج على القانون واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين مرفق مترو الأنفاق مع التأكيد على تواجد اكمنة ثابتة واكمنة متحركة بالمحطات.





وفى سياق متصل أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة انه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتواجد أفراد المرور بمنطقة المرج لمنع ازدحام السيارات أمام المحطات وتنظيم وتسهيل الحركة المرورية، كما تم التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير مينى باصات لنقل الركاب من محطة المرج الجديدة إلى المرج القديمة ومن محطة المرج المؤقتة إلى المرج القديمة والجديدة.





وأعلن عبد الهادي، أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة تشغيل المحطات واضافة طفايات حرائق واجراءات الحماية المدنية وتركيب أبواب لذوى الاحتياجات الخاصة بجوار البوابات برصيف المرج المؤقتة وجارى تركيب باب أخر بمقدمة الرصيف وذلك تسهيلا على جمهور الركاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتركيب اجهزة اكس راى للكشف عن المتفجرات وبوابات للكشف عن المعادن وتركيب بوابات اليكترونية للدخول والخروج بنظام التذكرة ونظام الاشتراكات.





وأهاب عبد الهادي، بركاب محطات المرج، بالالتزام بالتعليمات واستخدام محطة المرج القديمة لـ"الدخول فقط"، والمرج المؤقتة لـ"الخروج فقط"، حتى يتسنى دخول القطارات "فارغة" بدون ركاب، للتيسير عليهم فى ركوب القطارات، ومنع اصطدامهم ببعض وعدم التعرض للغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهًا.





يذكر أن شركة المترو قررت غلق محطة المرج الجديدة، اعتبارا من غدا الثلاثاء ٣ يوليو ولمدة 5 أشهر، للانتهاء من ازدواجها، وكذلك من أعمال التطوير الخاصة بها، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.