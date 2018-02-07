"حماية المستهلك": وضعنا خطة استراتيجية لدراسة المعوقات أمام عمل الجهاز



وأضاف عبدالمعطي، أن الجهاز وضع خطة استراتيجية أساسية لدراسة المعوقات الموجودة وعقد عدد من الاجتماعات على مدار الأسابيع الماضية منها اجتماع تعريفي واجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي للتأكيد علي خطة عمل الجهاز وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الفاعلة دورها في الشارع.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة اللواء راضي عبدالمعطي مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك بالقرية الذكية.

كشف اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز مؤمن بالتعاون المجتمعي بين جهاز حماية المستهلك وبين الجمعيات الأهلية، وذلك لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين سوء الفرد أو الأسر أو المنتج أو التاجر.