ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ماهي الجوائز التي حصل عليها مدير مكتب "السيسي" الجديد خلال خدمته بالقوات المسلحة؟

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:24 م
ماهي الجوائز التي حصل عليها مدير مكتب السيسي الجديد خلال خدمته بالقوات المسلحة؟
طباعة
 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتولي اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد، ليخلف اللواء عباس كامل الذي عين رئيسًا للمخابرات العامة الأيام الماضية.

 

حصل اللواء محسن عبد النبي على نوط 25 إبريل 1982، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2000، ونوط الخدمة الممتازة 2009،و نوط التدريب من الطبقة الأولى 2009، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام 2010، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973، وميدالية 25 يناير 2012، ونوط الواجب العسكري الطبقة الثانية 2012، ونوط الواجب العسكري 2012، وميدالية 30 يونيو.

المزيد عن: مكتب رئيس الجمهورية مصر محسن عبد النبي عبد الفتاح سيسي خدمة القوات المسلحة الشؤون المعنوية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 3:20:02 PM