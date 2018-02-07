ماهي الجوائز التي حصل عليها مدير مكتب "السيسي" الجديد خلال خدمته بالقوات المسلحة؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتولي اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد، ليخلف اللواء عباس كامل الذي عين رئيسًا للمخابرات العامة الأيام الماضية.

حصل اللواء محسن عبد النبي على نوط 25 إبريل 1982، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2000، ونوط الخدمة الممتازة 2009،و نوط التدريب من الطبقة الأولى 2009، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام 2010، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973، وميدالية 25 يناير 2012، ونوط الواجب العسكري الطبقة الثانية 2012، ونوط الواجب العسكري 2012، وميدالية 30 يونيو.