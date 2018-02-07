طريقة عمل زبادي بالفواكه في المنزل

المقادير

2 كوب (400 جم) زبادي

½ كوب (100 جم) فراولة مقطعة مكعبات

½ كوب (100 جم) توت أحمر

½ كوب (100 جم) مانجو مقطعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة (30 جم) عسل أبيض





طريقة التحضير

في وعاء كبير، ضعي نصف كمية الفاكهة، ثم اهرسيها بالشوكة قليلًا.

أضيفي الزبادي والعسل وقلبي جيدًا، ثم أضيفي باقي الفاكهة.

قلبي الخليط برفق حتى لا تنهرس الفاكهة.

صبي الخليط في أكواب الزبادي، أو في قوالب الآيس كريم، ثم ثبتي العصيان الخشبية.