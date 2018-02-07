لاعبان من المكسيك شاركا في 5 نسخ من المونديال





تنطلق مباراة منتخبي البرازيل والمكسيك بعد قليل في إطار منافسات الدور ثمن النهائي بمونديال روسيا 2018، على ملعب سامارا أرينا، في الساعة الرابعة عصرًا.

ويمتلك المنتخب المكسيكي رقمًا فريدًا في تاريخ كأس العالم منذ إقامة البطولة، فهو المنتخب الوحيد الذي شارك اثنين من لاعبيه في "خمس" نسخ من كأس العالم، وهما: أنطونيو كاربخال ورفائيل ماركيز.