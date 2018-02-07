بورصة النيل تصعد بنسبة 0.03% خلال تعاملات اليوم





سجل مؤشر بورصة "النيل" صعود لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأثنين"بداية تعاملات الأسبوع ، حيث ارتفع بنسبة 0.03% مغلقًا عند مستوى 465.10 نقطة.





وجرت التداولات على 12 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 10 ورقات دون تغير بينما ارتفعت ورقة فحين تراجعت ورقة ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 381 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 264 سهم من خلال تنفيذ عدد 52 عملية.





وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم " أم بي للهندسةM.B " بنسبة 1.23%، بينما صعد أسهم كلاً من " اراب للتنمية والاستثمار العقاري " بنسبة 2.33%.





وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة "، تلاه سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار "،"يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى" ،" الدولية للأسمدة والكيماويات"، " يونيفرت للصناعات الغذائية " ، "الدولية للصناعات الطبية ايكمي "،" الاولي للاستثمار والتنمية العقارية "، تلاه "فرتيكا للصناعة و التجارة "، تلاه سهم "جينيال تورز "،"الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار".



