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بورصة النيل تصعد بنسبة 0.03% خلال تعاملات اليوم

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:17 م
بورصة النيل تصعد بنسبة 0.03% خلال تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسى
 

سجل مؤشر بورصة "النيل" صعود  لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأثنين"بداية تعاملات الأسبوع ، حيث ارتفع بنسبة 0.03% مغلقًا عند مستوى 465.10 نقطة.

وجرت التداولات على 12 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 10 ورقات دون تغير بينما ارتفعت ورقة فحين تراجعت ورقة ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 381 جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 264 سهم من خلال تنفيذ عدد 52 عملية.     

وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم " أم بي للهندسةM.B " بنسبة 1.23%، بينما صعد أسهم كلاً من " اراب للتنمية والاستثمار العقاري " بنسبة 2.33%.

وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "المصرية لنظم التعليم الحديثة "، تلاه سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار "،"يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى" ،" الدولية للأسمدة والكيماويات"، " يونيفرت للصناعات الغذائية " ، "الدولية للصناعات الطبية ايكمي "،" الاولي للاستثمار والتنمية العقارية "، تلاه "فرتيكا للصناعة و التجارة "، تلاه سهم "جينيال تورز  "،"الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار".

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