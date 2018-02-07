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العسقلاني: البرلمان يمثل إحراجًا للدولة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:18 م
العسقلاني: البرلمان يمثل إحراجًا للدولة
محمود العسقلاني
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هدى عبدالرازق
 
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن البرلمان يمثل إحراجًا للدولة، مضيفًا أن النواب سيواجهون صعوبات في الانتخابات القادمة بدوائهم، مضيفا مخاطبًا النواب: "حسنوا من أدائكم أمام الرأي العام".

وأشار "العسقلاني"، خلال حواره عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أنه على الرغم من موافقة البرلمان على قانون حماية المستهلك إلا أنه لم يخرج إلى النور حتى الآن، مضيفًا: "قانون جملي بقاله 3 سنوان بيدرس".

وأضاف أن قلق من حالة الصمت لدى المواطنين، متابعا: "الناس خايفة على البلد"، مطالبًا رجال الأعمال بتخفيض هامش ربحهم ولو لمدة عام واحد حتى تخرج الدولة من أزمتها الاقتصادية.
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