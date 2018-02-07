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7 لاعبين في القائمة الأولى لإف سي مصر

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:07 م
7 لاعبين في القائمة الأولى لإف سي مصر
إف سي مصر
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مصطفى الجندي
 

 

اختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إف سي مصر سبعة لاعبين لقيدهم في القائمة الأولى للموسم الجديد 2018-2019.

 

وشهدت القائمة تسجيل كل من علي محفوظ، وأحمد علي كاستيلا، ومحمد العديسي، ومصطفى سلطان، وهشام عبد الحميد، وأحمد محسن، ومصطفى حجاب.

 

ورحل مؤخراً عن نادي إف سي مصر مجموعة كبيرة من اللاعبين منهم مصطفى ديدا، ووليد توفيق، والبنداري مسعد، وعلي عفيفي، وعبد الفتاح سعيد دروجبا، وحسين حمدي، وأحمد أبو الخير، بجانب إعارة محمد رمضان سكر، وشريف مجدي.

 

ويقود إف سي مصر في الموسم الحالي جهاز فني يضم طارق عبد الله مدير فني، وعاطف عبد الرحمن مدرب عام، ومصطفى أحمد مدرب مساعد، وأحمد العربي مدير كرة، وعطية السيد رئيس الجهاز الفني، وعمرو صفوت مدير التعاقدات، وأحمد عز طبيب، والجهاز الإداري مشهور جودت، وحسام المصري، وسيد علام

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