"وزيري" يوجه بتشكل بعثة أثرية لعمل حفائر بحديقة المتحف الروماني
الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:12 م
حسام زيدان
شكل الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعثة تابعة لمنطقة آثار الإسكندرية؛ للقيام بأعمال الحفر الأثري للحديقة المتحفية الداخلية للمتحف اليوناني روماني.
وجاء التوجيه في تصريحات صحفية له اليوم، استكمالًا للكشف عن امتدادات هذه الخبيئة التي عثر عليها في حديقة المتحف.
وتوقع وزيري، أن حديقة المتحف لا زالت تخفي تحفا وشواهدا تدل على عظمة أحد أقدم المتاحف في العالم وأعرقها وعلى مدى عظمة وروعة مدينة الإسكندرية التي كانت وما زالت مدينة متعددة الثقافات اختلط فيها الشرق بالغرب وكانت قبلة العلم والعلماء والتحضر في العالم القديم.
يذكر أن وزارة الآثار، أعلن اليوم، أنه في أثناء أعمال الحفر في الحديقة المتحفية الداخلية للمتحف اليوناني الروماني بمدينة الإسكندرية، تم العثور على خبيئة تحتوي على مئات الأواني الفخارية والتي ترجع إلي فترات زمنية متفاوتة منذ بداية العصرين اليوناني والروماني ومرورا بالعصر القبطي وانتهاءً بالعصر الإسلامي.
المزيد عن: وزارة الأثار متحف المتحف الروماني الأثار