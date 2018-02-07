"وزيري" يوجه بتشكل بعثة أثرية لعمل حفائر بحديقة المتحف الروماني

شكل الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بعثة تابعة لمنطقة آثار الإسكندرية؛ للقيام بأعمال الحفر الأثري للحديقة المتحفية الداخلية للمتحف اليوناني روماني.





وجاء التوجيه في تصريحات صحفية له اليوم، استكمالًا للكشف عن امتدادات هذه الخبيئة التي عثر عليها في حديقة المتحف.





وتوقع وزيري، أن حديقة المتحف لا زالت تخفي تحفا وشواهدا تدل على عظمة أحد أقدم المتاحف في العالم وأعرقها وعلى مدى عظمة وروعة مدينة الإسكندرية التي كانت وما زالت مدينة متعددة الثقافات اختلط فيها الشرق بالغرب وكانت قبلة العلم والعلماء والتحضر في العالم القديم.



