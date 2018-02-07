عاجل .. الاحتلال يعلن قتل شاب فلسطيني وإصابة أخرين قرب حدود رفح

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، أنه أطلق النار على مجموعة من الشبان حاولوا التسلل شرق رفح وقتل أحدهم وأصاب اثنين آخرين بجروح.





وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة برفح جنوب قطاع غزة.



وقال شهود عيان:" إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب مجموعة من الشبان بعد أن اقتربوا من السياج الامني جنوب شرق قطاع غزة، ما ادى لاصابة عدد منهم بجروح.



