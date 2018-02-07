ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل .. الاحتلال يعلن قتل شاب فلسطيني وإصابة أخرين قرب حدود رفح

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:10 م
عاجل .. الاحتلال يعلن قتل شاب فلسطيني وإصابة أخرين قرب حدود رفح
طباعة
رحاب منيعم
 
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، أنه أطلق النار على مجموعة من الشبان حاولوا التسلل شرق رفح وقتل أحدهم وأصاب اثنين آخرين بجروح.


وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان قرب مخيم العودة برفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان:" إن جيش الاحتلال أطلق النار صوب مجموعة من الشبان بعد أن اقتربوا من السياج الامني جنوب شرق قطاع غزة، ما ادى لاصابة عدد منهم بجروح.

المزيد عن: مقتل شاب فلسطيني فلسطيني رفح الاحتلال الاسرائيلي اصابات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 3:30:11 PM