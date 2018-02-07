محافظ البحر الأحمر: الشباب هم الأمل وقادة المستقبل (صور)

قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، إنه سعيد لاستضافة الملتقى العالمي السنوي للشباب، بمدينة الغردقة.



وأكد أن مثل تلك الفعاليات، لها فوائد عديدة، حيث أن الشباب هم الأمل وقادة المستقبل، ومثل تلك الفعاليات تعمل على تنشيط السياحة بالبحر الأحمر.



وأضاف أن مثل تلك الفعاليات، تعيد مصر لدورها الإقليمي والعالمي، كما طالب بضرورة تكاتف الشباب في كل أنحاء العالم لمحاربة الإرهاب، الذي لا دين له.