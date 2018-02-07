الأهلي يستحوذ على المراكز الأولى لبطولة منطقة القاهرة للسباحة

بطولة منطقة القاهرة للسباحة المقامة حاليا في فرع النادي بمدينة نصر، شهد في يومها الثاني تألق كبير لسباحي وسباحات الأهلي في منافسات 11 سنة.

ونجحت جنة صفوت في الفوز بالمركز الأول في منافسات 50 متر سباحة حرة، بينما حصلت حبيبة محمود على المركز الثاني في نفس المنافسات.

وتوج معاذ محمد سيد بالمركز الأول في منافسات 100 متر صدر، فيما فازت جنا خالد بالمركز الأول في منافسات 200 متر صدر.

وحصل علي أحمد ناجي على المركز الثالث في منافسات 100 متر ظهر، فيما فاز مازن عماد بالمركز الثالث في سباق 400 متر حرة «أولاد».

وفاز فريق 11 سنة بالمركز الأول في منافسات التتابع الحر مختلط 4 x 100 متر جماعي.