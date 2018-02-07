ون بلس تطلق عن نسخة باللون الأحمر من هاتف "One Plus 6"

كشفت شركة ون بلس رسيما عن إطلاق نسخة جديدة من هاتفها الأحدث One Plus 6 باللون الأحمر او كما اسمته الشركة Amber Red.





اللون الأحمر هو الاختلاف الوحيد بين هذا الهاتف وبقية نسخ هواتف ون بلس 6 حيث يأتي الهاتف بخلفية زجاجية مشابهة لما هو موجود في بقية الهواتف ويشترك معها ايضاً في جميع المواصفات .





تأتي هذه النسخة مع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB وذاكرة تخزين بحجم 128GB وكما اسلفنا هي نسخة خاصة أي أنها ستظهر لوقت معين وتختفي ولن تستمر الشركة في بيعها لفترة طويلة.



