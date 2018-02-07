ون بلس تطلق عن نسخة باللون الأحمر من هاتف "One Plus 6"
الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:04 م
كشفت شركة ون بلس رسيما عن إطلاق نسخة جديدة من هاتفها الأحدث One Plus 6 باللون الأحمر او كما اسمته الشركة Amber Red.
اللون الأحمر هو الاختلاف الوحيد بين هذا الهاتف وبقية نسخ هواتف ون بلس 6 حيث يأتي الهاتف بخلفية زجاجية مشابهة لما هو موجود في بقية الهواتف ويشترك معها ايضاً في جميع المواصفات .
تأتي هذه النسخة مع ذاكرة عشوائية بحجم 8GB وذاكرة تخزين بحجم 128GB وكما اسلفنا هي نسخة خاصة أي أنها ستظهر لوقت معين وتختفي ولن تستمر الشركة في بيعها لفترة طويلة.
أخيراً سيبدأ بيع هذه النسخة ابتداً من تاريخ 10 يوليو الجاري اي بعد 8 ايام من الان بسعر 579 دولار امريكي او مايعادلها في الاسواق الأخرى.
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