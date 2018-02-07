تعرف على تعليمات محافظ كفر الشيخ لرؤساء القرى بشأن الخدمات





كلف اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، رؤساء القرى بمتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة، ورفع تقارير لكافة حالات التعدى بقريته وكيفية تعامله معها، مؤكدًا على أن أي رئيس قرية يهمل فى تفعيل هذه التكليفات على الواقع لن يكون معنا، وبقائه فى موقعه مرهون بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ لأن البناء عليها أفقد مصر آلاف الأفدنة التى هى من أخصب وأجود الأراضي.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم وقف أى مسئول عن العمل من مديرى الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقف التعديات على الأرض الزراعية قائلا: "أنا عندى التعدى على الأرض الزراعية جناية ولا تهاون مع المعتدين أو المقصرين، وأن هناك إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين.





وشدد محافظ الإقليم، على إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والإجراءات التى يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم تحرير ذلك فى يوم ارتكاب المخالفة، كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الاسم رباعيًا وتفصيليًا، مع إثبات اسم المقاول في المحضر لأنه شريك في المخالفة، بالإضافة إلى مصادرة المعدات المستخدمة، وسيعتبر المقاول شريك فى المحالفة.









كما شدد على رؤساء القرى بتحسين مستوى النظافة بالقرى ورفع القمامة بالقرى كل 24 ساعة وسيتم توفير الاحتياجات اللازمة للقرى من المعدات والعمالة اللازمة لتحسين منظومة النظافة بالقرى، وانه سيتم المرور على القرى لمتابعة منظومة النظافة بعد منحهم مهلة 72 ساعة لتنفيذ التكليفات برفع مستوى النظافة بالقرى، لافتًا أنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات مرحلة الإجراءات العاجلة لمحافظة كفر الشيخ بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لها بواسطة المحافظة لسرعة الانتهاء من تركيبها للحاجة الملحة لها بتكلفة 55.95 مليون جنيه.





كما كلف بتقديم احتياجات كل قرية على حدة وذلك لإقامة مشروعات تنموية بالقرى لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل لأبناء القرى ودعم سياسة القرية المنتجة، كما سيتم إقامة مشروع الحضانة النموذجية بكل قرية، مؤكدًا أنه سيتم إقامة 100 مصنع بالقرى على 4 سنوات وذلك من خلال مبادرة ائتلاف دعم مصر بتدشين مصنع بكل وحدة قروية ب 100 قرية رئيسية بمراكز المحافظة عبر مختلف المراحل بتكلفة 25 مليون جنيه، بمساحة فدان لكل مصنع لتشغيل 800 شخص في كل وحدة قروية، وذلك من خلال إطلاق مشروع " مصنعك بقريتك".





وشدد المحافظ، على حسن معاملة المواطنين؛ لأن رضاء المواطن أمن قومى، إضافة إلى مساعدة الفلاحين، وصغار المربين بالتعرف على برنامج وزارة الزراعة لتمويل للفلاحين لتربية الماشية "مشروع البتلو" لزيادة الثروة الحيوانية بالمحافظة، وفتح المشاغل اليدوية لخدمة المرأة المعيلة، لتحويل القري إلى قرى منتجة، للسعى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الفترة المقبلة، وعلى على وضع لافتات إرشادية" نموذج جمالى موحد "بمداخل القرى للتعريف بأسماء القرى ورفع الإشغالات وتحسين المرافق والخدمات للمواطنين.



