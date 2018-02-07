تأجيل محاكمة سفاح الجمالية لـ3 أغسطس للمرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة طارق تلجة، الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 5 أغسطس المقبل؛ للمرافعة.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وبعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.





وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "البيه"، وهانى عمر عبد ربه "هارب" ومصطفى عاطف، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م" و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.





كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.



