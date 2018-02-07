العثور على مئات القطع الأثرية المدفونة بحديقة المتحف اليوناني

صرح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه أثناء أعمال الحفر في الحديقة المتحفية الداخلية للمتحف اليوناني الروماني بمدينة الإسكندرية، تم العثور على خبيئة تحتوي على مئات الأواني الفخارية والتي ترجع إلي فترات زمنية متفاوتة منذ بداية العصرين اليوناني والروماني، ومرورا بالعصر القبطي وانتهاءً بالعصر الإسلامي.





وأوضح د. وزيري أن اللقى الأثرية عثر عليها في الحديقة المتحفية للمخطط القديم للمتحف اليوناني روماني والمعروفة باسم "الباثيو"، أثناء الحفائر ضمن أعمال المشروع القومي لتطوير و ترميم المتحف.





وأشار د. وزيري أنه فور العثور على الخبيئة توجهت لجنة من منطقة آثار الإسكندرية للمعاينة المبدئية للخبيئة وتأمين محتوياتها، لحين توثيقها وحفظها بالشكل اللائق في المخازن المتحفية بالإسكندرية.



