ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامعة فلسطينية تمنح أمير قطر الدكتوراه الفخرية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:02 م
جامعة فلسطينية تمنح أمير قطر الدكتوراه الفخرية
طباعة
هديل هاشم
 
منحت جامعة الأقصى أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" شهادة دكتوراه فخرية تقديرًا لدعمه للشعب الفلسطيني حسب ما أوردته وكالة الأناضول.

وقام رئيس الجامعة كمال الشرفي بتسليم شهادة الدكتوراه للسفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الذي زار الجامعة لتقديم التبرعات.

من جانبه قال العمادي إن قطر كانت وستظل داعما رائدا لقطاع غزة وشعبها، مشيرا إلى أن لجنته قد نفذت مشاريع حيوية وخدمية ضخمة.

وقالت اللجنة القطرية إنها قدمت تبرعات لقطاع غزة بقيمة 50 مليون ريال قطري (13.7 مليون دولار).
المزيد عن: منح أمير قطر جامعة فلسطينية الدكتوراه الفخرية أمير قطر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 3:30:03 PM