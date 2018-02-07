جامعة فلسطينية تمنح أمير قطر الدكتوراه الفخرية

منحت جامعة الأقصى أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" شهادة دكتوراه فخرية تقديرًا لدعمه للشعب الفلسطيني حسب ما أوردته وكالة الأناضول.



وقام رئيس الجامعة كمال الشرفي بتسليم شهادة الدكتوراه للسفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الذي زار الجامعة لتقديم التبرعات.



من جانبه قال العمادي إن قطر كانت وستظل داعما رائدا لقطاع غزة وشعبها، مشيرا إلى أن لجنته قد نفذت مشاريع حيوية وخدمية ضخمة.



وقالت اللجنة القطرية إنها قدمت تبرعات لقطاع غزة بقيمة 50 مليون ريال قطري (13.7 مليون دولار).