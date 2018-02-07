محافظ الشرقية يشدد على إعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة إعداد قاعدة بيانات مدققة في كل مركز ووحدة محلية قروية موضح بها عدد العاملين وقطاعات العمل وعدد المنشآت المقامة بكل مركز والمشروعات الجاري تنفيذها ونسب التنفيذ وكذلك الخطط المستقبلية للنهوض بالمركز والمدينة وصولاً للقرية والتابع لتلبية طموحات المواطنين.. جاء ذلك خلال لقائه بعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية ونواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيرو الوحدات المحلية القروية لمراكز ( الزقازيق – حي أول – حي ثان – بلبيس – منيا القمح – ههيا – مشتول السوق – أبو حماد – القنايات ) وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.





شدد المحافظ على إعادة هيكلة العاملين بالجهاز الإداري وتتنمية الموارد البشرية بكل مؤسسة حكومية للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين وللقضاء على الروتين والدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والإنتاج للإستفادة من طاقاتها لتحسين مستوى العاملين والنهوض بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً على ضرورة عدم إستمرار الموظف لمدة طويلة في عمله حتى لا يصبح طاقة معطلة والدفع بدماء شابة جديدة لدفع عجلة العمل والإنتاج.





وأعطى المحافظ توجيهات للإرتقاء بمنظومة العمل كالآتي:-





· إلزام رئيس المركز والوحدة المحلية القروية بالتوقيع على الأوراق الصادرة من المركز أو الوحدة لتنظيم دولاب العمل .





· عدم توقيع أي موظف (فورمه ) ويوقع بالإسم الثلاثي حتى لا تضيع المسئولية.





· التأكد من إنتظام جميع العاملين وعدم التستر على أي موظف فاسد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي موظف ينقطع عن العمل.





· التحفظ على الختم الخاص بالمنشأة بمعرفة سكرتير المجلس أو الوحدة حتى لا يستغل بطريق الخطأ.





· متابعة المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المركز ومعرفة نسب التنفيذ والتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل العقبات.





· تعظيم موارد المدينة والوحدة المحلية بخلق موارد ذاتية تساعد على تحسين مستوى المدينة والوحدة.





· خلق كوادر عمل جديدة وتدريبها على تقلد الوظائف القيادية.





· الإهتمام بالحملات الميكانيكية وعدم ترك أي معدة عاطلة مع الإنتهاء مع إرتجاع الكهنة والرواكد حفاظاً على المال العام.





وكلف المحافظ مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان عمل للمرور على دواوين العمل بالمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لتقييم الأداء ومتابعة الأعمال والتأكد من تنفيذ التوجيهات الصادرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإعداد تقارير للعرض على المحافظ لمكافاة المجد ومجازاة المقصر.



