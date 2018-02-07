ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

6 أغسطس.. النطق بالحكم على محامية متهمة بالاتجار في الحشيش

الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:00 م
6 أغسطس.. النطق بالحكم على محامية متهمة بالاتجار في الحشيش
محكمة - أرشيفية
طباعة
مـروة هيـكل
 
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محامية متهمة بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" لجلسة 6 أغسطس المقبل للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار جيلانى كساب و بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدي خميس وعادل الغويط وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة نيرمين لطفي عزازي معوض "محامية"، تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وتمت إحالة المتهمة للمحاكمة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 3:20:02 PM