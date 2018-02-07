6 أغسطس.. النطق بالحكم على محامية متهمة بالاتجار في الحشيش
الإثنين 02/يوليه/2018 - 03:00 م
مـروة هيـكل
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محامية متهمة بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" لجلسة 6 أغسطس المقبل للنطق بالحكم .
صدر القرار برئاسة المستشار جيلانى كساب و بعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت ومجدي خميس وعادل الغويط وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة نيرمين لطفي عزازي معوض "محامية"، تهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وتمت إحالة المتهمة للمحاكمة.