فيلم Jurassic World يتصدر قائمة شباك تذاكر السينما الأمريكية

تصدر فيلم Jurassic World: Fallen Kingdom لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي محققًا 60 مليون دولار أمريكي من إجمالي إيرادات وصلت لـ 264,787,335 مليون دولار أمريكي حول العالم.

و احتفظ فيلم Incredibles 2 بالمركز الثاني لتصل ايراداته لـ45,546,000 ودخل السباق في الأسبوع الأول من يوليو فيلم Sicario: Day of the Soldado الذي احتل المركز الثالث محققًا 19 مليون دولار أمريكي.

وتراجع بشكل محلوظ فيلم Deadpool 2 وأيضًا فيلم Solo: A Star Wars Story الذي احتل المركز السادس ضمن لائحة الأفلام الأعلى ايرادًا في السينما الامريكية.