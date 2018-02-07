زينب عبدالوهاب تنتهي من تصوير "الرجل الأخطر" و"عمر خريستو"

انتهت الفنانة الشابة زينب عبدالوهاب، من تصوير مشاهدها في فيلم "الرجل الأخطر" مع النجم سامح حسين، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل بعد أن رشحها جوزيف فوزى مؤلف العمل لتكون ضمن الأبطال.





وعبرت زينب، عن سعادتها بالعمل مع كوكبة من نجوم الكوميديا في العمل حيث تجسد دور "ماجدة" زوجة حارس العقار الذي يلعب دوره الفنان سليمان عيد ولطبيعة عملها تحتك بجميع قاطنى العقار لتتوالى المواقف الكوميدية بينها وبين أبطال العمل.





فيلم "الرجل الأخطر" هو فيلم كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي الإثارة والتشويق من بطولة سامح حسين وإدوارد وهالة فاخر و رحمة حسن وأحمد التهامي وزينب عبدالوهاب تأليف جوزيف فوزي وإنتاج شركة "فريدة" للإنتاج الفني والسينمائي وإخراج مرقس عادل.





ومن جانب آخر، أوشكت زينب على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم "عمر خريستو" وتلعب دور خادمة تدعى "عفاف" ولكن دورها يتحول بتصاعد الأحداث الدرامية في العمل موضحة أن طبيعة الدور مختلفة عما قدمته من قبل.





يذكر أن فيلم "عمر خريستو" يضم مجموعة من الفنانين منهم أحمد التهامى وسامى مغاورى وياسر الطوبجى ودومنيك حورانى وريهام عزيز ومارتينا عادل، قصة عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزي ومدير التصوير مايكل جورجى، مهندس الديكور تامر إسماعيل وإخراج سيف يوسف.







