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تخصيص ملعب لأكاديمية الأهلي في مركز شباب الجزيرة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:46 م
تخصيص ملعب لأكاديمية الأهلي في مركز شباب الجزيرة
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علي نبوي
 


محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للأهلي، قال إن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب طلب من الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة تخصيص ملاعب بمركز شباب الجزيرة؛ لإقامة فرع جديد لأكاديمية الأهلي لكرة القدم.

 

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة وعد بإنهاء الأمر في إطار دعم الأهلي لإتمام هذه الخطوة.

 

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب قد توجه ظهر اليوم إلى مقر وزارة الشباب والرياضة؛ لعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة بحث خلالها العديد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف عودة الجماهير بما يخدم صالح الرياضة المصرية.

 

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