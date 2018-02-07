تجهيز دينا مشرف وعلي خلف الله لأولمبياد طوكيو

محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قال إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بحث في جلسته الرسمية ظهر اليوم مع الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة سبل التعاون المشترك لتجهيز ثنائي الأهلي «دينا مشرف»؛ لاعبة تنس الطاولة والسباح «علي خلف الله» لأولمبياد طوكيو 2020 .

يأتي ذلك بعد الإنجاز الذي حققه الثنائي في دورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت بإسبانيا، حيث توجت دينا بالميدالية الذهبية عقب فوزها على بطلة موناكو بنتيجة 4-1، فيما فاز «خلف الله» بالميدالية البرونزية في نهائيات سباق 50 متر حرة، ونجاحه في تحطيم الرقم القياسي بزمن 21.97 ليصبح أول سباح يحطم حاجز الـ 22 ثانية.

وأوضح «مرجان» أن دينا مشرف تعد أحد الأبطال الذين يتم تجهيزهم من خلال مشروع البطل الأوليمبي، في حين يتم السعي من الآن لإعداد السباح العالمي علي خلف الله لأولمبياد طوكيو، وذلك بالتنسيق بين النادي الأهلي ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة.

وكان مجلس إدارة الأهلي برئاسة الخطيب قد توجه ظهر اليوم الاثنين إلى مقر وزارة الشباب والرياضة؛ لعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة بحث خلالها العديد من الملفات المهمة في مقدمتها ملف عودة الجماهير.