تعرف على مجهودات صندوق "تحيا مصر" لمكافحة فيروس C ومواجهة الغلاء

قال شادي سالم، نائب رئيس إدارة المشروعات في صندوق تحيا مصر، إن صندوق "تحيا مصر" لا يهدف إلى تطوير المباني فحسب، بل يسع إلى تطوير الإنسان بصورة شاملة، موضحًا أنهم يعملون على كل المحاور التي تمس المواطن المصري بشكل يومي.



أوضح "سالم" خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، مقدمة برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية ”extra news" صباح اليوم الأثنين، أن دور صندوق "تحيا مصر" في تطوير العشوائيات تضمن تقديم خدمات مختلفة، مثل إنشاء المدارس ومكتبات ومناطق خدمات، مشيرًا إلى إهتمام صندوق "تحيا مصر" بتقديم خدمات المشروعات التنموية المختلفة لسكان تلك المناطق بعد تطويرها.



أكد "سالم" على أن صندوق "تحيا مصر" ليس لديه تحجر في التفاعل أو التعامل مع المشكلات؛ مشيرًا إلى أنه يساهم في القضاء على بعض المشكلات الإجتماعية و الصحية وغيرهما، مما تواجه بعض الأسر المصرية، مثلما ساهم "تحيا مصر" في الإفراج عن 960 غارم وغارمة، ليلة وقفة عيد الفطر الماضي.



أشار "سالم" إلى ضرورة الإهتمام بالقضاء على فيروس سي؛ لافتًا إلى أن الشخص المصاب به يمكنه أن ينقل العدوى لـ 35 شخصًا اَخر، منوهًا عن إجراء المسح الطبي والكشف لـ مليون و800 ألف مواطن، كاشفا عن علاج 200 ألف مواطن من خلال المسح وقوائم الإنتظار، منوهًا عن توفير العلاج لـ 84 ألف مريض من قوائم الإنتظار بالتعاون مع وزارة الصحة.



وفي السياق ذاته، أوضح "سالم" أن هناك مركز خاص تابع لصندوق تحيا مصر في محافظة الأقصر، وهو أكبر مركز لمكافحة وعلاج مرض فيروس سي في مصر؛ حيث إنه يوفر العلاج بالمجان، منوهًا عن دور المركز في علاج 10 اَلاف مريض منذ افتتاحه وحتى الاَن.



وعلى صعيد اَخر، تحدث "سالم" عن مشروع "أطفال بلا مأوى"، الذي يهتم به الصندوق، موضحًا الفرق بين مفهومي "أطفال الشارع" و"أطفال بلا مأوى"، حيث إن الأولى تعني الأطفال، الذين يعملون في الشارع ولكن يعودون في النهاية لمنازلهم، أمًا الثانية فهم مَن ليس لديهم أماكن يعودون إليها ويقيمون في الشوارع، مشيرًا إلى أن الصندوق يهتم بـ "أطفال بلا مأوى"، ويسعى للقضاء على تلك الظاهرة.



أضاف "سالم" في السياق ذاته، موضحًا إمكانية وصولهم لأولئك الأطفال، مشيرًا إلى أن هناك وحدات متنقلة، مجهزة على مستوى عالِ، ومعدة لاستقبال أولئك الأطفال، تتحرك في الشارع للوصول إليهم، والعمل على إحساسهم بالأمان.



أشار "سالم" إلى إن هناك مبادرات أخرى تهتم بمكافحة المشكلات الإجتماعية، التي تواجه الأسر المصرية، مثل مبادرة "بالهنا والشفا" التي أطلقها الصندوق؛ لمكافحة غلاء الأسعار، والتي كلفت الصندوق أكثر من 40 مليون جنيه، حيث قمنا بتوصيل الوجبات الغذائية بالمجان لأكثر من 3 ونصف مليون أسرة في مصر، من خلال سيارات ضخمة تتوجه للقرى والمحافظات المختلفة.



أردف "سالم" موضحًا ما تشتمل عليه تلك الوجبات الغذائية الكاملة من مواد غذائية مختلفة من لحوم وفراخ أو بعض المواد التموينية بالمجان، وتصل للمستفدين في أماكن تواجدهم، مشيرًا لجهود مؤسسات المجتمع المدني معهم لتحقيق ذلك، منوهًا عن توصيلها للصعيد ومناطق كثيرة في قرى ومحافظات وجه بحري ومدينة الأسمرات.