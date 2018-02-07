لهذا السبب.. "جوجل" تعيد تصميم تبويب Explore بتطبيق الخرائط
الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:35 م
أعادت شركة "جوجل" تصميم تبويب Explore بتطبيق الخرائط الخاص بها، وهذا من أجل العثور على توصيات المطاعم والأماكن الآخرى لسهولة زيارتها، ووصل التحديث لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، وفقًا لما ذكره موقع أمريكي شهير.
فيما يظهر تبويب Explore أسفل الشاشة عند فتحه، وبمجرد الضغط عليه يتيح للمستخدمين رؤية فئات قد يرغب في معرفة المزيد عنها مثل المقاهي، والمراكز الرياضية، وقوائم بالمطاعم الشهيرة وغيرها.
ويضيف التحديث تبويب For You الجديد، والذي يشبه خلاصة الأخبار حول المطاعم المحلية، أما عند الضغط على أحد المواقع، فسوف يقوم التطبيق بتحديد مدى قرب المستخدم من أحد المطاعم، ليعطي المستخدم بعض المعلومات عند الضغط على "عرض المزيد، ونظرًا لأن معظم الأشخاص لا يقيّمون المطاعم على خرائط جوجل، سوف يرشح لك التطبيق المطاعم استنادًا إلى أنواع المطاعم التى تزورها.
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