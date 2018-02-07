لهذا السبب.. "جوجل" تعيد تصميم تبويب Explore بتطبيق الخرائط

أعادت شركة "جوجل" تصميم تبويب Explore بتطبيق الخرائط الخاص بها، وهذا من أجل العثور على توصيات المطاعم والأماكن الآخرى لسهولة زيارتها، ووصل التحديث لنظامي التشغيل iOS وأندرويد، وفقًا لما ذكره موقع أمريكي شهير.





فيما يظهر تبويب Explore أسفل الشاشة عند فتحه، وبمجرد الضغط عليه يتيح للمستخدمين رؤية فئات قد يرغب في معرفة المزيد عنها مثل المقاهي، والمراكز الرياضية، وقوائم بالمطاعم الشهيرة وغيرها.



