لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات تصل لوزارة الشباب والرياضة





وصلت لجنة مشكلة من الجهاز المركز للمحاسبات لوزارة الشباب والرياضة، والتى سوف تبدأ مهام عملها بالتعاون مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الشباب والرياضة،حيث توجهت اللجنة مباشرة الي مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لبدء عملها، وذلك لمراجعة أعمال إتحاد كرة القدم المصري، وذلك تعاونا مع الوزارة.





يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت بأنه قد تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى تضم في عضويتها مجموعة من قيادات الوزارة وبمشاركة الجهات الرقابية لإجراء مراجعة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة الماضية، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها اليوم، وذلك في إطار المراجعة الدورية، والتي سوف يتم تطبيقها بشكل زمني لباقي المؤسسات والهيئات الرياضية.