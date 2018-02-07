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بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للملتقى العالمي للشباب بالغردقة (صور)

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:38 م
بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للملتقى العالمي للشباب بالغردقة (صور)
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محمد طه
 
بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة للملتقى العالمي السنوى للشباب، والذى تنظمه مؤسسة "أيسيك –AIESEC الشباب الأكبر حول العالم" فى الدورة الـ70 للملتقى العالمي السنوى للشباب، وذلك تحت رعاية رئاسة الجمهورية ووزارة الشباب والرياضة.

يشهد فعاليات المؤتمر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وعبد الرحمن أيمن رئيس مؤسسة AIESEC، حيث يشارك فى الملتقى ٧٠٠ شاب وفتاة من أكثر من 120 دولة وذلك فى الفترة من اليوم 2 يوليو حتى 8 من الشهر الجارى.
بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للملتقى العالمي للشباب بالغردقة (صور)
بدء فعاليات المؤتمر الصحفي للملتقى العالمي للشباب بالغردقة (صور)
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