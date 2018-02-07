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مروان خوري يكشف سبب رفضه للتعاون مع إليسا

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:34 م
مروان خوري يكشف سبب رفضه للتعاون مع إليسا
مروان خوري واليسا
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الفجر الفني
 

شارك الفنان مروان خوري في مهرجان "موازين" الدولي في المغرب لعام 2018، وتحدث في المؤتمر الصحفي عن أمور كثيرة ومن ضمنها برنامج "طرب" الذي قدمه على "تلفزيون العربي"، وعن تعاوناته مع النجوم وما إذا كان هناك تعاون جديد وأغنية جديدة مع أحدهم.

وحسب ما جاء في لقاء خاص مع "أغاني أغاني" من وقائع المؤتمر الصحفي قبل صعود خوري إلى مسرح "موازين"، صرّح الأخير أنه لن يكون هناك أي تعاون جديد مع الفنانة إليسا.

وأكد مروان خوري أن هناك أسباب كثيرة تجعله لا يتعاون مجددًا مع إليسا، ولكن هذا لا يعني أن هناك أي ضغينة أو أي مشاعر سلبية، إلا أن الظروف غير مناسبة ويجب أن يكون هناك توافق تام عندما يفكر بأن يتعامل مع أي نجم من نجوم الساحة الفنية.


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