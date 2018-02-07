وزير التجارة يؤكد: لا توجد زيادة جديدة في سعر الحليب‎

صرح وزير التجارة عمر الباهي، بأنه لا توجد زيادة في تسعيرة الحليب حاليا، بالرغم من مطالبة منتجي و مربي الأبقار و الصناعيين بزيادة تقدر بـ 260 مليما.





و جاء نفي هذا الموضوع من قبل الباهي، في تصريح لجريدة المغرب بعدده الصادر يوم أمس الأحد غرة جويلية 2018، حيث أنه أشار كذلك إلى نسبة إستهلاك الحليب معتبرا بأن لهفة المستهلكين على إقتناء هذه المادة، تقف وراء نقصه في الأسواق.



