تسريبات.. تعرف على مزايا قلم S Pen بهاتف جلاكسي نوت 9

أرسلت شركة "سامسونج" دعوات صحفية استعدادًا لإطلاق هاتفها جلاكسي نوت9 المنتظر، والدعوة تركز على قلم S Pen، ومزاياه الجديدة المقبلة، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.





وكشفت بعض التسريبات أن قلم S Pen بهاتف جلاكسي نوت 9 سيعمل كجهاز تحكم بلوتوث محمول، ما يتيح للمستخدم التحكم فى تشغيل الموسيقي، بالإضافة إلى تشغيل مؤقت ذاتي بعيد المدى، كما يمكن استخدامه فى بعض الألعاب، مع ملاحظة أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن دعم البلوتوث على S-Pen.



