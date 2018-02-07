تسريبات.. تعرف على مزايا قلم S Pen بهاتف جلاكسي نوت 9
الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:31 م
أرسلت شركة "سامسونج" دعوات صحفية استعدادًا لإطلاق هاتفها جلاكسي نوت9 المنتظر، والدعوة تركز على قلم S Pen، ومزاياه الجديدة المقبلة، وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
وكشفت بعض التسريبات أن قلم S Pen بهاتف جلاكسي نوت 9 سيعمل كجهاز تحكم بلوتوث محمول، ما يتيح للمستخدم التحكم فى تشغيل الموسيقي، بالإضافة إلى تشغيل مؤقت ذاتي بعيد المدى، كما يمكن استخدامه فى بعض الألعاب، مع ملاحظة أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن دعم البلوتوث على S-Pen.
وكشف تسريب حديث أنه بالإضافة إلى ذلك فإنه سيوفر أيضاً بعض المميزات الجديدة الأخرى، مثل القدرة على إلغاء قفل الجهاز عن بعد، لكن لا توجد أي كلمة رسمية من سامسونج عن مميزات S-Pen الخاصة بـجلاكسي نوت 9، ولكن من المنتظر الكشف عن الهاتف في 9 أغسطس المقبل.
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