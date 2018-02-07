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مسؤول فلسطيني يدعو لطرد مندوب قطر من غزة

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:30 م
مسؤول فلسطيني يدعو لطرد مندوب قطر من غزة
مندوب قطر في فلسطين
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وكالات
 

دعا عضو المجلس الوطني الفلسطيني، والقيادي في حزب الشعب وليد العوض، إلى طرد مندوب قطر في الأراضي الفلسطيني، بعد تصريحه عن وساطة قطرية في صفقة بين حماس وإسرائيل حول الأوضاع الإنسانية في القطاع بعيداً عن السلطة الفلسطينية.

 

وقال العوض في تصريحات عبر صفحته على فيس بوك، إن "السفيرالقطري محمد العمادي تجاوز كل الحدود في تصريحاته الأخيرة، وآن الآوان لأن يسمع جملة أنه شخص غير مرغوب فيه".

 

وأضاف العوض: "ألا توجد وسيلة لوقف عبث المندوب السامي القطري محمد العمادي، الذي يرسم حدود عدوان لاحق بالحفاظ على مشاريعه ويلوح بصفقة مع الاحتلال".

 

وتحدث مندوب قطر في الأراضي الفلسطيني محمد العمادي، عن مباحثات تقودها الدوحة بين حماس وإسرائيل، لإنضاج صفقة إنسانية حول قطاع غزة.

 

وتحدث العمادي، عن ضمانات إسرائيلية بحماية المنشآت القطرية في قطاع غزة إذا اندلعت أي حرب ضد القطاع، إلا إذا كانت المنشآت تضم أهدافاً تابعةً لحركة حماس.

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