ضبط مصنع مُخصبات زراعية مجهولة المصدر بـ"الهوابر" في الشرقية (صور)

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الشرقية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش على تراخيص المصانع بدائرة المديرية.



وتمكنت الحملة من ضبط مصنع مُخصبات زراعية بناحية "الهوابر" بدائرة مركز ديرب نجم؛ لإدارته بدون تراخيص، واستخدامه أسماء شركات وهمية وألوان جيرية وكربونات كالسيوم ومواد سائلة غير معروفة، وتم التحفظ على 200 كيلو مواد خام، و400 كيلو مادة سائلة غير مدون عليها أية بيانات داخل جراكن بلاستكية، و450 عبوة فارغة مُعدة للتعبئة، و50 كيس مُغذي للنباتات، و700 غطاء برشام للعبوات، و200 استيكر بأسماء تجارية وشركات وهمية.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.