"عبد السميع" يتسلم عمله مديرًا لمستشفى كفر الشيخ العام

تسلم الدكتور لطفي عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، عمله كمدير لمستشفى كفر الشيخ العام، خلفًا للدكتور محمود طلحه مرسي، عقب صدرو قرار من الدكتورة هالو زايد، وزير الصحة، بتعينه مديرًا للمستشفى العام، تمهيدًا لتعينه وكيلًا لوزارة الصحة بكفر الشيخ بعد بلوغ الدكتورة لميس المعداوى، وكيل الوزارة الحالي، السن القانونية في شهر أغسطس المقبل.



وقال الدكتور محمود طلحة، مدير المستشفى السابق، الذي سلم مقاليد إدارة المستشفى لـ"عبد السميع"، إنه تم انتدابه لوقت معين وعاد لعمله طبقًا للقانون، بعد انتهاء مدة الانتداب، مضيفًا أنه كان قائم بأعمال مدير المستشفى حتى عودة الدكتور لطفى، متمنيًا التوفيق له فى مهمته الجديدة، من جانبه عبر المدير الجديد عن سعادته لعودته بين اهله مشيرًا الى انه جاء خادمًا للفقراء.



يذكر أن عبد السميع كان مديرًا للمستشفى العام وتم ندبه للعمل وكيلًا لوزارة الصحة بالسويس.