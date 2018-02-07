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جامعة عين شمس تستعد للحصول على شهادة الأيزو 140001

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:28 م
جامعة عين شمس تستعد للحصول على شهادة الأيزو 140001
جامعة عين شمس - أرشيفية
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آية حمروشي
 
نظمت جامعة عين شمس، ورشة عمل للسادة مديرو العموم والإدارات؛ للتوعية بأهمية الجودة، مفاهيمها، تعريفاتها، متطلباتها والاشتراطات الواجب توافرها وذلك تحت إشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وذلك في إطار استعدادات جامعة عين شمس للحصول على شهادة الايزو 140001 وتجديد شهادة الايزو 9001:2015.

حاضر بورشة العمل المهندس نبيل بكري مستشار الجامعة للايزو والمهندس صلاح حسن الاستشاري في نظم الجودة والبيئة، حيث أشار المهندس نبيل بكري أن الجامعة قد حددت 5 مراحل من اجل تلك المرحلة الهامة وهي التخطيط، حيث تم عمل فريق عمل بمختلف إدارات الجامعة، عمل تدريب وتوعية لهذا الفريق، تعديل وإضافة المواصفات الجديدة، ثم مرحلة الدعم الفني للرد علي أي تساؤلات، وأخيرا تحديد موعد مع جهة المنح والذي من المقرر أن يكون قبل بدء العام الدراسي الجديد.

 

المزيد عن: عين شمس شهادة الايزو 140001 سمير عبد الناصر جامعة عين شمس
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