ألمانيا تواجه انتخابات جديدة فى ثانى تصويت خلال 9 شهور بعد استقالة وزير الداخلية

تكافح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أجل مستقبلها السياسى بعد استقالة وزير الداخلية هورست زيهوفر، بسبب اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى حول الهجرة، وهى خطوة قد تؤدى إلى انهيار تحالفها المهتز، ومواجهة انتخابات جديدة بعد 9 شهور فقط من انتخابات سبتمبر الماضى.





وقال زيهوفر، زعيم حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى، إنّ اتفاق الهجرة يؤثر على مصداقية دوره كزعيم للحزب، محذّراً من عدم وجود بديل سوى إعادة بعض المهاجرين إلى الحدود الألمانية وغلق الحدود.





ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" اليوم أنّه إذا انهارت حكومة ميركل، فستمهد الطريق إلى حل البرلمان وعقد انتخابات جديدة فى ألمانيا، والتى قد تشجّع بدورها على ظهور الحزب البديل لألمانيا.





وقالت المستشارة الألمانية فى وقت سابق، إنّها تُفضّل إجراء انتخابات جديدة للحكم فى حكومة أقلية.





وواجهت ميركل، الشهر الماضي تهديدات من زيهوفر بتحدى رغباتها وأمر الشرطة بإعادة طالبى اللجوء ما لم تحصل على اتفاق أوسع للاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين بشكل أكثر توازناً.