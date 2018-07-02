سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الإثنين 2-7-2018

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم الإثنين، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك اتش اس بي سي عند مستوى 4.76 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للبيع 4.77 جنيها في بنك العربي الافريقي.





وبلغ سعر العملة السعودية، في البنك الأهلي الكويتي 4.74 جنيها للشراء، و4.78 جنيها للبيع، وفي بنك مصر عند مستوى 4.74 جنيها للشراء، و4.77 جنيها للبيع، وكذلك فى البنك الأهلي المصري، وسجلت العملة السعودية 4.73 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع في بنك القاهرة.