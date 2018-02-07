خاص.. ثنائي الأهلي على أعتاب الانضمام لحرس الحدود

اقترب مصطفى الفرماوي وفادي فريد لاعبا فريق الشباب بالنادي الأهلي من الانتقال إلى صفوف حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وتوصل مسئولو حرس الحدود إلى اتفاق شبه رسمي مع النادي، وكلا اللاعبين للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث يرغب مسئولو الأهلي في منح اللاعبين فرصة المشاركة في الدوري واكتساب الخبرات.