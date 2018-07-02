سعر الريال السعودى اليوم 2-7-2018 واستقرار العملة السعودية

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية للبنوك اليوم الإثنين، مسجلاً 4.75 جنيها للشراء، 4.78 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك اتش اس بي سي عند مستوى 4.76 جنيها، في حين بلغ أقل سعر للبيع 4.77 جنيها في بنك العربي الافريقي.



