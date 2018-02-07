ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

فرقة دار الأوبرا المصرية تحيي حفلا بالسعودية الثلاثاء المقبل

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:23 م
فرقة دار الأوبرا المصرية تحيي حفلا بالسعودية الثلاثاء المقبل
فرقة دار الأوبرا
طباعة
شيماء الشاهيني
 

تنظم الهيئة العامة للثقافة أمسية موسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الأيام الثقافية بأبها، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنانا وعازفا سيقدمون روائع الموسيقى المصرية، وستستضيف مدينة أبها الأمسية الموسيقية يوم الثلاثاء المقبل في مسرح المفتاحة في افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية"، وذلك وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

ويأتي تنظيم الهيئة لهذه الأمسية الموسيقية في إطار الجهود الرامية لبناء مجتمع مُلهم يُسهم في تطوير نمط حياة الأفراد من خلال فعاليات ثقافية متنوعة تساعد في تعزيز حركة الفكر والإبداع والثقافة والفنون والتأسيس لبيئة محفزة لها.

وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها هيئة الثقافة فرقة دار الأوبرا المصرية، بعد أن حققت نجاحاً مميزاً في حضورها الأول في مدينة الرياض في شهر أبريل الماضي.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 1:50:08 PM