الأطراف المشاركة في الإنتخابات البلدية 2018 مطالبة بتقديم كشف عن حسابها البنكي‎

نشرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بلاغا عن دائرة المحاسبات بتونس، مفاده أن هذه الأخيرة دعت الأحزاب والقائمات الحزبية والقائمات الإئتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الإنتخابات البلدية 2018، إلى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية.





كما دعت، إلى إيداع قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية ممضاة من رئيس القائمة والوكيل المالي، إضافة إلى تقديم السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات، بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.



