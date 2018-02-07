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الأطراف المشاركة في الإنتخابات البلدية 2018 مطالبة بتقديم كشف عن حسابها البنكي‎

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:24 م
الأطراف المشاركة في الإنتخابات البلدية 2018 مطالبة بتقديم كشف عن حسابها البنكي‎
أرشيفية
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مروى الجلاصي
 
نشرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بلاغا عن دائرة المحاسبات بتونس، مفاده أن هذه الأخيرة دعت الأحزاب والقائمات الحزبية والقائمات الإئتلافية والقائمات المستقلة المشاركة في الإنتخابات البلدية 2018، إلى إيداع النسخ الأصلية من كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية.

كما دعت، إلى إيداع قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الإنتخابية ممضاة من رئيس القائمة والوكيل المالي، إضافة إلى تقديم السجل المرقم والمختوم من قبل هيئة الإنتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات، بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات.

و يذكر أنه من ضمن الوثائق التي طالبت بها دائرة المحاسبات بتونس، قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية، مؤشر عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.
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