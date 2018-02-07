ضبط مندوب مبيعات لسرقته 950 ألف جنيه من شركة بمنطقة قصر النيل



وتلقى المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من "حسن ع" 46 سنة، محامٍ بصفته وكيلًا عن "يحيى. م"، صاحب شركة بإكتشاف موكله سرقة مبلغ مالي 950 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة بمقر مكتب الحسابات ولا يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وبالانتقال والفحص، تبين وجود ثني بعدد 2 سيخ حديدي بالباب الخاص بمقر مكتب الحسابات وبداخله خزينة الشركة وتبين أن المفتاح متروك بها، كما تبين سلامة باقي منافذ الشركة وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها،وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين بالشركة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل لمشاهدة سمير ع، 26 سنة،مندوب مبيعات بذات الشركة أمام مدخل العقار محل الواقعة يتحدث بهاتفه المحمولفى مساء اليوم السابق للواقعة، وأخري الساعة 6.20 مساءًا بذات اليوم حال خروجه من العقار حاملًا حقيبة كما أمكن التوصل إلى 5 شهود رؤية.





وأقر الأول والثاني بمشاهدتهما للمتهم حال نزولة من مقر الشركة حاملًا حقيبة سوداء وقرر الثالث بأنه بذات التاريخ حضر إليه المتهم وطلب منه الدخول لمكتب الحسابات محل عمله بدعوي فقده للمفاتيح الخاصة به.



وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال الشهود أنكر إرتكاب الواقعة،وبإستدعاء المبلغ أتهمه بالسرقة.



وتحرر عن ذلك محضر بتلك الواقعة وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة.

قادت كاميرات المراقبة الأجهزة الأمنية بالقاهرة للقبض على مندوب مبيعات لقيامة بسرقة 950 ألف جنية من داخل شركة بمنطقة قصر النيل.