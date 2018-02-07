طائرات حربية تركية تهاجم مناطق شمال محافظة دهوك العراقية

هاجمت طائرات حربية تركية، اليوم الاثنين، مناطق حدودية شمال محافظة دهوك العراقية.

وقال شهود عيان، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طائرات حربية تركية قصفت ظهر اليوم جبل زركي الكائن قبالة مركز قضاء العمادية، وإن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجوم".

وأشاروا إلى أن الهجوم أثار الذعر بين سكان المنطقة، وأنه لم يعرف حجم الخسائر التي أسفرت عن الهجوم، كما أن الطائرات الحربية التركية ما زالت تجوب سماء المنطقة.

ويشن الجيش التركي منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالي العراق بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني.