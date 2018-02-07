ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طائرات حربية تركية تهاجم مناطق شمال محافظة دهوك العراقية

الإثنين 02/يوليه/2018 - 01:22 م
طائرات حربية تركية تهاجم مناطق شمال محافظة دهوك العراقية
محافظة دهوك العراقية
طباعة
وكالات
 

هاجمت طائرات حربية تركية، اليوم الاثنين، مناطق حدودية شمال محافظة دهوك العراقية.

 

وقال شهود عيان، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، إن "طائرات حربية تركية قصفت ظهر اليوم جبل زركي الكائن قبالة مركز قضاء العمادية، وإن ألسنة النيران شوهدت تتصاعد من المواقع التي تعرضت للهجوم".

 

وأشاروا إلى أن الهجوم أثار الذعر بين سكان المنطقة، وأنه لم يعرف حجم الخسائر التي أسفرت عن الهجوم، كما أن الطائرات الحربية التركية ما زالت تجوب سماء المنطقة.

 

ويشن الجيش التركي منذ فترة طويلة عمليات عسكرية شمالي العراق بذريعة القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني.

 

المزيد عن: مناطق شمال محافظة دهوك العراقية طائرات حربية تركية العراق
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
-
x
16:00
-
المكسيك
بلجيكا
-
x
20:00
-
اليابان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/2/2018 1:50:01 PM