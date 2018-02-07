خطوات هامة للتخلص من النكد الزوجي.. اتبعيها

تعانين من كثرة المشاكل في الحياة الزوجية والشجار بينكِ وبين زوجكِ على اتفه الأسباب، تعشقين النكد وتتخذينه صديقة الوحيد، لا تترددي لحظة واحدة في التخلص من النكد الزوجي بعد اليوم لكي لا تهددين حياتك مع زوجكِ ولتعيشا معًا حياة طيبة مطمئنة:-





امنحي وجهك ابتسامة مشرقة وأنت تتحدثين مهما كانت الضغوط التي تعانيها حتى لو كانت ابتسامة مصطنعة فاليوم مصطنعة وغدا معتادة وبعد غد مشرقة.





مهما كانت قسوة معاناتك فالشكوى لن تقدم لك أي حل اشكي بثك وحزنك لرب العالمين ما أقسى أن تشكي لإنسان لن يستمع لك، تشكين بحثا عن التعاطف فتقابلي بالصدود واللوم فتزدادي ألما وتشعرين أن الفجوة بينكما تزداد عمقا.





ليس معنى أنك مظلومة أو حتى مضطهدة أن تتوقفي عن أداء المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقك فهذا ولا شك يزيد من الأمر سوءا، فأداؤك لواجباتك يخفف كثيرا من تمادي الطرف الآخر في غيه وخطئه.





عزيزتي إذا كنت ترغبين حقا في الخروج من شرنقة التعاسة فليس أمامك إلا أن تهتمي بزوجك بصورة صادقة وحقيقية، اهتمام صبور لا يتعجل نتائج هذا الاهتمام، وتذكري أن الاهتمام الصادق لا يعني الحصار ولكن يعني أن تبحثي عما يريده ويسعده وتقومي بعمله دون أي حديث وتتركيه يتكشف ذلك بنفسه.



