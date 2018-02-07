الخطيب: ملف عودة الجماهير محور رئيسي في زيارة الأهلي لوزير الرياضة





محمود الخطيب؛ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قال إن ملف عودة الجماهير يبقى على رأس أولوياتنا في الجلسة التي تجمع مجلس إدارة الأهلي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الاثنين بمقر الوزارة.









وأضاف أن هذا الملف يبقى أمرا حيويا و محوريا، ويمثل حجر الأساس في زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي الرسمية إلى وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن عودة الجماهير أمر مهم للغاية لصالح الرياضة والكرة المصرية، خاصة أن الجميع يتطلع لرؤيتها من جديد في ملاعبنا.



