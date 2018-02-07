من هو اللواء "محسن عبدالنبي" مدير مكتب السيسي الجديد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتولي اللواء محسن عبد النبي، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية الجديد، ليخلف اللواء عباس كامل الذي عين رئيسًا للمخابرات العامة الأيام الماضية.

محسن عبدالنبي.. دفعة 71 حربية

تخرج اللواء محسن عبد النبى من الكلية الحربية عام 1978، دفعة 71 حربية، حيث تولى جميع الوظائف القيادية فى سلاحه، حتى تم تعيينه فى منصب نائب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة منذ يناير 2012، ثم مديرا للشئون المعنوية منذ يناير 2014، حيث تم تعيينه اليوم مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.

حصل اللواء محسن عبد النبي على نوط 25 إبريل 1982، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عام 2000، ونوط الخدمة الممتازة 2009،و نوط التدريب من الطبقة الأولى 2009، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية عام 2010، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو، وميدالية اليوبيل الفضى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية 25 يناير 2012، ونوط الواجب العسكري الطبقة الثانية 2012، ونوط الواجب العسكري 2012، وميدالية 30 يونيو.

متى برز إسمه؟

برز إسم اللواء محسن عبدالنبي، عام 2012 عندما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيرًا للدفاع، حيث صدق عبد الفتاح السيسي، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقتها، على نشرة التنقلات والترقيات الخاصة بكبار قادة القوات المسلحة في التشكيلات التعبوية والإدارات والهيئات التابعة للجيش، والمعروفة بنشرة يناير 2013.

وكان تم تعيين اللواء أركان حرب أحمد أبو الدهب رئيسا لهيئة التنظيم والإدارة بعدما ترك إدارة الشؤون المعنوية، التي بقيت خالية بدون مدير ليتولى القيام بأعمالها اللواء محسن عبد النبى، لحين تعيين مدير جديد لها.

الإبقاء على "عبدالنبي"

وفي ديسمبر 2012، صدق "السيسي" على الإبقاء على اللواء محسن عبدالنبى قائما بأعمال مدير إدارة الشئون المعنوية خلفا للواء احمد أبو الدهب الذى تم تعيينه رئيسا لهيئة تنظيم والإدارة، وتم تعينه بعد ذلك في مديرًا للإدارة.

مركز الإعلام العسكري المتطور للقوات المسلحة

الإدارة في عهد "عبدالنبي" شهدت تطورًا كبيرًا، ففي 2014 افتتح اللواء محسن عبدالنبي، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، مركز الإعلام العسكري المتطور، بالتزامن مع أول يومي الاستفتاء على الدستور، لمتابعة أداء وسائل الإعلام المحلية والعالمية المسموعة والمرئية، في ضوء ما تقدمه الإدارة من مهام بشأن الحفاظ على الأمن القومي.

أكبر مركز مؤتمرات ومعارض

واللواء محسن عبد النبى، مدير إدارة الشئون المعنوية، كان مسئولًا افتتاح القوات المسلحة لأكبر مركز للمؤتمرات والمعارض الدولية، على هامش احتفالات أكتوبر 2017، والذي يعد منارة ثقافية وابداعية واضافة قوية لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية.

وأوضح مدير إدارة الشئون المعنوية، وقتها، أنه تم تأسيس شركة وطنية لإدارة هذا الصرح العملاق ، مشيرا إلى إنشائها طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا فى العالم إضافة إلى ربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتليفزيون المصرى بواسطة كابلات الى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الانتاج الاعلامي .

وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية إلى أن مركز المؤتمرات، بجوار مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة يحوى عددا كبيرا من القاعات متعددة الأغراض والتى صممت وفق أحدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة، مؤكدا أن القاعة الرئيسية تبلغ سعتها قرابة 1670 فرد إضافة إلى قاعة سينما 3d واقامة معرض لجمعية المحاربين القدماء على هامش الافتتاح.