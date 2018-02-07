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أشرف صبحي: سعداء بزيارة مجلس الأهلي ونبحث ملف عودة الجماهير

الإثنين 02/يوليه/2018 - 12:06 م
أشرف صبحي: سعداء بزيارة مجلس الأهلي ونبحث ملف عودة الجماهير
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الفجر الرياضي
 

الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة أعرب عن سعادته بزيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أن الوزارة سعيدة بدعم النادي الأهلي ومعه كل أطراف المنظومة الرياضية لتحقيق الصالح العام للرياضة المصرية.

وقال إنه يبحث في جلسته اليوم مع مجلس إدارة النادي الأهلي ملف عودة الجماهير للمدرجات، مؤكدا أنه يتطلع للاستفادة من تجربة الأهلي في هذا الأمر.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تخطو خطوات مهمة ومركزة في هذا الصدد، وأن جميع التحركات في هذا الشأن تتم وفقا لتخطيط مدروس؛ للوصول إلى أقصى معدلات النجاح في إتمامه بما يخدم الرياضة المصرية.

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